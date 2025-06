Code senza fine Funicolare a Bergamo e imbarcaderi a Iseo le attrazioni sold-out

L’estate è ufficialmente alle porte e il lago d'Iseo e il Garda brillano come gemme del turismo italiano! Con attrazioni sold out e visitatori che affollano le splendide località, questi luoghi si confermano icone di bellezza e cultura. Bergamo, con la sua Città Alta, conquista il cuore dei turisti, mentre l’inevitabile flusso di visitatori segna un trend: la riscoperta delle meraviglie locali. Non perdere l’occasione di esplorare!

ISEO (Brescia) Il lago d’Iseo e il Garda si confermano le superstar del turismo di inizio giugno, con decine di migliaia di presenze tra Iseo, Monte Isola, Pisogne, Sarnico e Lovere; Sirmione, Desenzano del Garda e Salò. Ma i turisti non disdegnano visite culturali nei capoluoghi: Bergamo la fa da padrona grazie a Città Alta e al viaggio panoramico in funicolare, ieri attrazione principale, con code lunghissime, a cui sono seguite quelle per i battelli verso Monte Isola, a Iseo e a Sulzano, dove sin dal mattino non c’era un parcheggio libero, nemmeno a pagamento. Tantissime le persone che hanno partecipato alla camminata per l’Atalanta: almeno 15mila. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Code senza fine. Funicolare a Bergamo e imbarcaderi a Iseo le attrazioni sold-out

