Coccaglio urtò passeggino con l’auto e non si fermò | il bimbo ora è tetraplegico ma non risponderà di lesioni

A Coccaglio, un tragico incidente ha segnato la vita di Ishaan, un bambino di due anni e mezzo, ora tetraplegico a causa di una grave leggerezza. La conducente dell'auto, giovane e distratta, non si è neppure fermata. Questo episodio riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale e sull'importanza di proteggere i più vulnerabili. Un richiamo urgente a riflettere: ogni corsa potrebbe nascondere un destino da salvaguardare.

Coccaglio (Brescia) – Erano le 8.30 del 10 dicembre 2019 quando a Coccaglio Ishaan, due anni e mezzo, nel passeggino spinto dalla madre che attraversava via Grandi sulle strisce con la sorellina, fu investito da un’auto. Il bambino finì sull’asfalto a metri di distanza, incosciente, mentre il conducente della macchina – una ragazza di 22 anni, si scoprirà – proseguì la marci a senza accennare a fermarsi. Ishaan rimase settimane in coma, si è salvato ma è rimasto tetraplegico. L’automobilista – Alice Zani, oggi ventottenne – all’epoca fu arrestata. Coccaglio, falciò bimbo oggi disabile: pirata della strada a processo A distanza di sei anni dal dramma il processo non si è ancora concluso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it