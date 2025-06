Clint Eastwood prepara nuovi film a 95 anni | Lavorerò finché potrò ancora imparare qualcosa

Clint Eastwood, a 95 anni, continua a scrivere la sua leggenda. Con il suo spirito indomito, ci ricorda che l'arte non ha età e che l'innovazione è la vera linfa vitale del cinema. In un’epoca in cui Hollywood sembra rifugiarsi in remake e sequel, il maestro esorta a spingersi oltre i confini della creatività. Un invito appassionato a osare, per chi ama il grande schermo. L’età è solo un numero, la passione è eterna!

Clint Eastwood a 95 anni non demorde: dopo Giurato n.2 non sente di doversi ritirare dalla regia, e striglia l'Hollywood attuale che campa di remake e saghe. "Fate qualcosa di nuovo oppure statevene a casa.". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Clint Eastwood prepara nuovi film a 95 anni: "Lavorerò finché potrò ancora imparare qualcosa"

