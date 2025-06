Clementina Callegari Mortara avrebbe compiuto 95 anni oggi ai suoi compleanni amava ricordare le emozioni a Stromboli e la sua infanzia a Messina

Oggi avremmo festeggiato i 95 anni di Clementina Callegari Mortara, una donna che nel ricordo delle emozioni viveva intensamente. Le sue storie di Stromboli e Messina ci ricordano l'importanza delle radici e delle esperienze, in un'epoca in cui la memoria collettiva sta lentamente svanendo. La sua vita ci invita a riflettere sul valore delle relazioni umane e sulla bellezza dei ricordi: un invito a non dimenticare chi siamo.

Clementina è morta il 1° aprile 2025 dopo 12 giorni e 11 notti legata al letto e sedata nell'Istituto Clinico Città Studi (ICCS) di via Jommelli 17 a Milano Clementina Antonietta Callegari Mortara avrebbe compiuto 95 anni oggi, domenica 1 giugno 2025. Nel giorno del suo compleanno amava cenar.

