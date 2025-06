Classifica degli Atenei nel mondo | Unisannio è la 61esima università italiana

L'Università del Sannio si posiziona al 61° posto tra gli atenei italiani nella nuova edizione della classifica Global 2000, ma il dato più allarmante è che ben l'80% delle università italiane scivola verso il basso. In un contesto globale dove l'istruzione superiore è cruciale per lo sviluppo economico e sociale, questa tendenza solleva interrogativi su come migliorare la qualità e l'attrattiva dei nostri poli accademici. È tempo di agire!

Tempo di lettura: < 1 minuto Sessantasei università italiane, guidate dalla Sapienza di Roma, figurano nell'edizione 2025 della classifica Global 2000 del Center for World University Rankings (Cwur) ma l'Italia fatica a competere con i rivali mondiali: l'80% degli atenei italiani scende nella classifica. Nella t op 2000, 10 università italiane migliorano rispetto allo scorso anno, 3 mantengono le posizioni, 53 scendono. Il principale fattore di declino è la performance nella ricerca, mentre cresce la concorrenza da parte di atenei ben finanziati. Sono 14 gli atenei italiani che si posizionano meglio rispetto al 2024 per performance nella ricerca e 52 peggio.

