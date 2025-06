Classifica Cwur | Harvard prima al mondo l' 80% degli atenei italiani perde posizioni

Per il quattordicesimo anno consecutivo, Harvard svetta al primo posto nella classifica Cwur, sottolineando il predominio della ricerca e dell'innovazione statunitensi. Ma attenzione: ben l'80% degli atenei italiani perde posizioni, un segnale preoccupante in un contesto globale dove l'istruzione superiore √® sempre pi√Ļ competitiva. Qual √® il futuro delle universit√† italiane? La sfida √® aperta e il tempo di agire √® ora!

Per il quattordicesimo anno consecutivo, Harvard è la migliore università al mondo secondo la classifica Cwur. È seguita da altri due atenei privati statunitensi, il Mit e Stanford; Cambridge e Oxford nel Regno Unito, rispettivamente al IV e V posto, sono gli istituti pubblici con il punteggio più alto al mondo. Gli Stati Uniti, nonostante si aggiudichino otto delle prime dieci posizioni, faticano.

Leggi anche Rankings Cwur: "L'80% degli atenei italiani scende in classifica" - Le università italiane stanno affrontando un calo preoccupante nella classifica del Center for World University Rankings.

