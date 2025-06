Clara al Concertone di Ferragosto a Sauze d' Oulx | evento gratuito

Clara infiammerà il cielo di Ferragosto a 2.000 metri sopra il livello del mare! Il Grande Concerto delle Montagne Olimpiche, alla sua 15esima edizione, non è solo un evento musicale gratuito, ma un’occasione imperdibile per celebrare la musica immersi nella bellezza della natura. In un’epoca in cui il benessere outdoor conquista sempre più persone, prenota il tuo posto tra le nuvole e lasciati sorprendere dalla magia dell’arte e della montagna!

Clara sarà ai 2.000 metri di Sportinia per il Grande Concerto di Ferragosto delle Montagne Olimpiche, giunto alla sua 15esima edizione e realizzato dal Comune di Sauze d'Oulx, dall'Unione Montana Comuni Olimpici della Via Lattea e dal Consorzio Fortur.

