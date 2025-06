Clamoroso Leao | lascia il Milan ma resta in Serie A

Clamoroso! Rafael Leão dice addio al Milan, ma non alla Serie A. Un trasferimento che scuote il mercato calcistico, mentre i club italiani si preparano a una sessione di calciomercato infuocata. Con le luci dei riflettori puntate su di lui, le trattative potrebbero riservare sorprese entusiasmanti. Riuscirà il portoghese a trovare una nuova casa in Italia? Non perdere l’evoluzione di questa intrigante storia!

Leao accende su di sé le luci dei riflettori: l’indiscrezione è clamorosa, il portoghese lascia il Milan ma resta in Serie A. Il calciomercato sta già iniziando ad entrare nel vivo. Quest’estate ci saranno due finestre utili per le trattative, prima e dopo il Mondiale per Club, e i colpi di scena sono già dietro l’angolo. A questo proposito, occhi puntati su Rafael Leao che potrebbe presto lasciare il Milan ma non la Serie A. Clamoroso Leao: l’indiscrezione spiazza tutti, può andare nella rivale di Serie A. A parlare di Rafa Leao e a lanciare di rimando l’indiscrezione è stato ‘Il Mattino’ secondo cui il portoghese ha aperto alla possibilità di dire addio al Milan. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Clamoroso Leao: lascia il Milan ma resta in Serie A

Cosa riportano altre fonti

Clamoroso Leao: Rafa toglie le storie del Milan su Instagram; Il Mattino - Rafael Leao proposto a Manna! Il Napoli è molto interessato, chiacchierata con l'entourage; Mercato Milan, clamorosa indiscrezione su Leao! Ultime; Allegri ha deciso, Leao va venduto: intreccio in Serie A. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Leao shock: addio Milan ma resta in Serie A

Da calciomercato.it: Rafa Leao riflette sul suo futuro anche con l'arrivo di Allegri al Milan: il colloquio del suo entourage col ds ha del clamoroso ...

Allegri ha deciso, Leao va venduto: intreccio in Serie A

Scrive calcionow.it: Rafael Laeo è vicino all'addio al Milan: la decisione è arrivata anche da Massimiliano Allegri: intreccio clamoroso in Serie A.

Mercato Milan, intrigo Leao: dalla volontà di Allegri alle sirene estere, il futuro è ancora tutto da scrivere

Si legge su milannews24.com: Mercato Milan, da risolvere il rebus Leao: Allegri vuole tenerlo a Milanello ma il Bayern Monaco potrebbe presentare un’offerta Secondo quanto riportato da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, Ra ...