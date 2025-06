Clai Volley punta in alto | nuovi acquisti e obiettivi ambiziosi per il 2025 2026

La Clai Volley sta scrivendo un nuovo capitolo della sua storia! Con nuovi acquisti e obiettivi ambiziosi per la stagione 2025/2026, il club bolognese punta a trasformare la salvezza in un sogno di grande successo. Giugno si rivela cruciale per costruire una squadra competitiva, pronta a sorprendere nel panorama della pallavolo italiana. Non perdere l'occasione di seguire questa rivoluzione sportiva!

Il mese di giugno è il periodo cruciale per le squadre di volley. La Clai tiene costantemente le antenne dritte per mettere a disposizione di coach Simone Bendandi un organico di primordine. L’obiettivo è quello di alzare l’asticella, se l’anno scorso la meta primaria era quella di salvarsi, nel prossimo torneo 20252026 le biancoblĂą avranno il compito di fare un campionato tranquillo occupando un posto nella parte sinistra della graduatoria. La seconda annata non è mai semplice, l’asticella inevitabilmente si alza e mantenere le aspettative a volte risulta impresa titanica. Il presidente Stefano Mongardi e i suoi collaboratori hanno fatto tesoro degli errori commessi l’anno scorso, ma soprattutto della prima esperienza a questi livelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Clai Volley punta in alto: nuovi acquisti e obiettivi ambiziosi per il 2025/2026

