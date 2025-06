Civ 2025 svolta tecnica | la Superbike torna piena la Pre Moto 3 fa il salto di qualità

Il Campionato Italiano Velocità (CIV) sta vivendo una vera e propria rivoluzione! Con il ritorno delle griglie piene nella Superbike grazie alle Production Bike e il salto di qualità della Pre Moto 3 con le nuove moto complete di Honda, il CIV si posiziona come un laboratorio di innovazione nel mondo delle corse. In un periodo in cui la passione per le moto è in crescita, queste novità promettono di catturare l'attenzione di piloti e fan. Siamo pronti a vivere un futuro elettrizzante!

Le nuove categorie introdotte nel Campionato italiano velocità stanno dando i risultati sperati. La Superbike torna ad avere griglie piene grazie alle Production Bike, mentre la Pre Moto 3 compie un salto in avanti con la moto completa fornita da Honda. Il Civ ha anticipato i regolamenti internazionali, creando basi solide per il futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Civ 2025, svolta tecnica: la Superbike torna piena, la Pre Moto 3 fa il salto di qualità

