Civ 2025 finali da brivido al Mugello Millesimi che fanno la differenza

Il CIV 2025 al Mugello è stato un vero spettacolo di adrenalina pura! Tra duelli al millesimo e colpi di scena mozzafiato, Delbianco e Pirro si sfidano per la Superbike in una battaglia che tiene tutti col fiato sospeso. E mentre Russo riscopre la Production Bike, il mondo delle moto vive un momento di grande rinascita. Non perdere l’energia della pista: questo campionato è solo all’inizio!

Duelli al millesimo, rimonte furiose e colpi di scena: il secondo round del Civ infiamma il Mugello. Delbianco e Pirro si giocano la Superbike in due finali da infarto, separati da cinque millesimi sabato e da un sorpasso chirurgico domenica. Russo domina la Production Bike e riaccende una categoria in pieno rilancio, mentre Stirpe difende la leadership. Ottaviani cala il poker in Supersport 600NG ma la concorrenza si avvicina. In Moto 3, Sponga e Fernandez si dividono le vittorie ma è Bartolini a salire in vetta grazie alla costanza. Nella Pre Moto 3 è show firmato Luca Rizzi, che conquista entrambe le gare con zampate da campione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Civ 2025, finali da brivido al Mugello. Millesimi che fanno la differenza

Se ne parla anche su altri siti

Dunlop CIV 2025, le gare del sabato al Mugello. In SBK spettacolo Delbianco Pirro, la Supersport è di Ottaviani [RISULTATI]

Lo riporta moto.it: Questo weekend, al Mugello, si corre la seconda tappa del Dunlop CIV 2025. Ecco i risultati delle gare del sabato delle classi Superbike, Production Bike, Supersport 600 NG, Moto3, Pre Moto3 e Sport B ...