Cittadinanza onoraria di Treviso alla Guardia di Finanza la cerimonia ai Trecento

Giovedì scorso, Treviso ha reso omaggio alla Guardia di Finanza conferendo loro la Cittadinanza Onoraria. Un gesto simbolico che rafforza il legame tra istituzioni e comunità, sottolineando l’importanza della sicurezza economica in un'epoca segnata da sfide globali. La cerimonia, tenutasi nel suggestivo Salone di Palazzo dei Trecento, è stata un momento di riflessione e celebrazione per il lavoro instancabile delle forze dell’ordine. Un riconoscimento che invita

Si è tenuta giovedì scorso, 29 maggio, a Treviso, presso il Salone di Palazzo dei Trecento, la cerimonia di conferimento della Civica Benemerenza “Cittadinanza Onoraria” della Città di Treviso al Corpo della Guardia di Finanza. All’evento, presieduto dal Sindaco Mario Conte, hanno partecipato il. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Cittadinanza onoraria di Treviso alla Guardia di Finanza, la cerimonia ai Trecento

