cittadinanza italiana e sport come possono diminuire le discriminazioni dopo il referendum

Il referendum sulla cittadinanza italiana potrebbe rappresentare un punto di svolta cruciale per il mondo dello sport. Con l'aumento degli atleti con background migratorio, la necessità di un cambiamento culturale diventa imperativa. Promuovere l'inclusione non solo arricchisce le competizioni, ma contribuisce anche a costruire una società più coesa. La vera vittoria si ottiene quando il talento vince sulle discriminazioni. Prepariamoci a trasformare il campo da gioco in un luogo di integrazione!

Insulti dagli spalti, discriminazione in campo e violenze non solo verbali. Gli atleti con background migratorio che rappresentano l'Italia sono sempre più numerosi, ma oltre a gestire la competizione, devono ancora fare i conti con una società che li penalizza.

