Cittadella Vis Modena | conferme e cambiamenti nella rosa per la nuova stagione

La Cittadella Vis Modena si prepara a una stagione di grandi ambizioni! Con la conferma del tecnico Mattia Gori e un solido nucleo di giocatori, il club punta a costruire una squadra competitiva. Questo è un momento cruciale, in cui le scelte strategiche possono segnare la differenza fra una semplice partecipazione e un campionato da protagonista. Rimanete sintonizzati, i cambiamenti potrebbero riservare sorprese entusiasmanti!

Dopo aver ufficializzato il nuovo organigramma sportivo in continuità con quello della prima storica stagione di Serie D, in casa Cittadella Vis Modena sono cominciate le grandi manovre sulla rosa da affidare al confermato tecnico Mattia Gori. Un gruppo che avrà come base un nocciolo di almeno una dozzina di giocatori confermati rispetto al campionato appena concluso, formato in grande parte dai giocatori che già avevano un altro anno di contratto sottoscritto 12 mesi fa e valido fino a giugno 2026 come Formato, Aldrovandi, Sabotic, Boccaccini, Manzotti, Teresi, Rovatti e Sala a cui si aggiungono alcuni under che hanno convinto dopo il primo campionato di D come Carretti e Sardella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cittadella Vis Modena: conferme e cambiamenti nella rosa per la nuova stagione

Leggi anche Cittadella Vis Modena: celebrazione con l'effige della 'Bonissima' e premi sportivi - La Cittadella Vis Modena ha celebrato un'importante festa, culminata nella consegna dell’effige di bronzo della 'Bonissima', simbolo della città , da parte del sindaco Massimo Mezzetti e dell’assessore allo sport Andrea Bortolamasi.

Ne parlano su altre fonti

CALCIO SERIE D: L'INTERVISTA AL CONFERMATO MISTER DELLA CITTADELLA VIS MODENA, MATTIA GORI; Cittadella Vis Modena, interruzione del rapporto con lo staff della Juniores; Modena calcio, numeri da record; 'Il Modena? L’allenatore è il meno colpevole. È tempo di riflettere anche sul direttore sportivo'. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cittadella Vis Modena: conferme e cambiamenti nella rosa per la nuova stagione

Segnala msn.com: Il Cittadella Vis Modena conferma il tecnico Gori e parte della rosa, ma saluta Guidone e rinnova i portieri under.

Cittadella Vis Modena: celebrazione con l'effige della 'Bonissima' e premi sportivi

sport.quotidiano.net scrive: La consegna dell’effige di bronzo della ’Bonissima’, simbolo della città di Modena, da parte del sindaco Massimo Mezzetti e dell’assessore allo sport Andrea Bortolamasi alla Cittadella Vis Modena è ...

Serie D, il Cittadella Vis Modena vince in trasferta col Sasso Marconi

Riporta lapressa.it: Ultima trasferta stagionale per il Cittadella Vis Modena che porta a casa i tre punti in quel di Sasso Marconi, i modenesi si sono imposti per 2-0 Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e ...