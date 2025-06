Cittadella la prefettura | Le imprese possono continuare l’ordinaria attività

La Prefettura di Piacenza rassicura le imprese: l'attività continua senza interruzioni! Questo è un segnale positivo in un contesto dove la lotta alla criminalità organizzata è fondamentale per garantire un ambiente sano e competitivo. Mantenere la normalità per le aziende è cruciale, soprattutto in un momento storico in cui si parla sempre più di resilienza economica. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione e quale impatto avrà sul tessuto imprenditoriale locale.

«In relazione all’adozione di provvedimenti nell’ambito della prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata attinenti alla realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Cittadella in Piacenza, corre l’obbligo di precisare che la Prefettura non ha proceduto ad alcun. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Cittadella, la prefettura: «Le imprese possono continuare l’ordinaria attività»

Leggi anche Cittadella, il cantiere può procedere ma sotto la lente d’ingrandimento della prefettura - Il progetto del parcheggio interrato in piazza Cittadella continua a muovere passi, ma sotto l'occhio attento della Prefettura.

“Nessun commissariamento o amministrazione controllata delle imprese di piazza Cittadella”

