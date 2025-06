Circumvesuviana folla e catena di guasti | turisti lasciati in stazione

La Circumvesuviana, simbolo di viaggi tra bellezze napoletane e costiere, si trova in una crisi senza precedenti. I turisti, bloccati in stazione nella calda estate 2023, vivono l’incubo di treni sovraffollati e guasti imprevisti. Questo scenario mette in luce un problema più ampio: la necessità di investire nel trasporto pubblico per garantire esperienze migliori a chi visita l'Italia. La bellezza del nostro paese merita di essere vissuta senza disagi!