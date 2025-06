Cinque lombardi tra gli esperti di Schillaci

Cinque esperti lombardi nel Consiglio superiore di sanità per il triennio 2025-2028: una scelta che segna un nuovo corso per la salute pubblica italiana. Con il Governo Meloni, il ribaltone rispetto alla precedente composizione di Roberto Speranza è evidente. Questo cambiamento riflette un trend più ampio verso un'innovazione nella gestione della salute, attirando attenzione su come le nuove leve possano influenzare le politiche sanitarie future. Rimanete sintonizzati!

Ci sono cinque lombardi fra i 30 scienziati che il Ministero della Salute ha nominato nel Consiglio superiore di sanità, il suo organo di consulenza, per il triennio 2025-2028. Il Governo Meloni ha voluto il ribaltone rispetto alla composizione precedente, scelta da Roberto Speranza: solo cinque dei componenti non di diritto sono stati confermati, e tra loro ci sono il rettore della privata Vita-Salute del San Raffaele Enrico Gherlone e Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, in predicato per una delle due vicepresidenze mentre la presidenza dovrebbe andare a un altro lombardo, “new entry” anche se si tratta di una star come l’immunologo Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinque lombardi tra gli esperti di Schillaci

