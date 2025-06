Cinematerapia a scuola Lettera

La cinematerapia a scuola sta guadagnando sempre più attenzione, diventando un potente strumento educativo. Cristiano De Sanctis, docente specializzato, sottolinea come il cinema possa favorire l'orientamento emotivo degli studenti, creando un legame profondo tra apprendimento e benessere psicologico. In un'epoca in cui i giovani affrontano sfide crescenti, questa innovativa approccio potrebbe rivelarsi cruciale per la loro crescita personale e sociale. Scopri perché il film è molto più di un semplice intrattenimento!

Inviata da Cristiano De Sanctis, docente di sostegno specializzato e di ruolo presso un istituto superiore nella provincia di Roma - Da sempre ho creduto nell’importanza di una didattica che andasse oltre la singola disciplina, che tenesse in considerazione il bisogno da parte dei ragazzi di un orientamento emotivo e affettivo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Una spremuta di… Lettere!

Lo riporta cosenostre-online.it: Nel maggio del 1967 esce per la piccola casa editrice fiorentina LEF un libro dal titolo Lettera a una professoressa. L’hanno scritto don Lorenzo Milani e gli alunni della scuola di Barbiana, una ...

La lettera dell’alunna: “Non accusiamo i professori, la vera crisi è la mancanza di empatia. La scuola è una fabbrica di nozioni”

Riporta orizzontescuola.it: Il dibattito sulle aspettative deluse degli studenti si arricchisce di una nuova voce. Dopo la prima lettera di denuncia, il settimanale “Il Nuovo Diario Messaggero” ha pubblicato una seconda testimon ...

Mandare i figli a scuola e parcheggiarli. Lettera

Segnala orizzontescuola.it: Inviata da Mario Bocola – Occorre ancora ribadirlo, sulla base di alcuni interventi apparsi su Orizzonte Scuola, che scuola non è un baby parking (come sostengono i genitori che letteralmente ...