cina respinge accuse usa sulla violazione della tregua commerciale di ginevra

La tensione tra Cina e Stati Uniti continua a infiammarsi, con la Repubblica Popolare che respinge le accuse di violazione degli accordi commerciali di Ginevra. Questo scontro riflette un trend globale: la crescente polarizzazione economica tra le superpotenze. È interessante notare come queste dispute influenzino non solo le economie nazionali, ma anche i mercati internazionali. Riusciranno le parti a trovare un punto d'incontro?

La Cina respinge "con fermezza le accuse irragionevoli" rivolte dagli Usa sulla violazione degli accordi di Ginevra della tregua commerciale di 90 giorni alla guerra dei dazi di Donald Trump. Washington "ha mosso accuse false e addebitato irragionevolmente alla Cina di aver violato il consenso, il che è gravemente contrario ai fatti", ha replicato il ministero del Commercio in una nota. La scorsa settimana il tycoon in un post ha sostenuto che Pechino ha "totalmente violato" l'accordo, senza fornire dettagli. Le lamentele sarebbero legate alla lentezza cinese sull'export delle terre rare, fondamentali per le produzioni hi-tech. 🔗 Leggi su Quotidiano.net