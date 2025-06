Ciclismo al marchigiano Alessiani il Giro dei Tre Comuni a tappe

Il Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti ha illuminato Ponsacco, trasformando la Toscana in un palcoscenico di sport e passione. Il marchigiano Gabriele Andrea Alessiani ha conquistato la vittoria, ma questa gara è molto più di una semplice competizione: rappresenta l'amore per il ciclismo che unisce comunità e atleti. In un'epoca in cui il ciclismo sta vivendo una nuova rinascita, eventi come questo sono il motore del cambiamento!

Ponsacco, 2 giugno 2025 - La gara più importante in Toscana dell'ultimo weekend è stato il Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti organizzato dalla Ciclistica Mobilieri Ponsacco del presidente Franco Fagnani, conclusosi dopo tre tappe sul traguardo del Viale Italia a Ponsacco. Se lo è aggiudicato il marchigiano Gabriele Andrea Alessiani della Petrucci Zero24 Cycling Team che era indubbiamente uno dei principali favoriti della competizione pisana. Questo giovane di indubbie doti e qualità vincitore in questa stagione anche del Gran Premio Liberazione a Roma, si è imposto al sabato nella prima tappa a cronometro da Cenaia (quartier generale l'azienda Oasi del Verde) a Crespina sulla distanza di 8 km e mezzo con 11 secondi sul laziale Fiacco, 12 sul toscano Agnini, 14 su Cingolani e 24 su Kroytor, per poi difendersi nella seconda tappa sul circuito di Cenaia e nella frazione finale con le salite di Peccioli e Terricciola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, al marchigiano Alessiani il Giro dei Tre Comuni a tappe

