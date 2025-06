Cibo radiazioni danni a ossa e muscoli Luca Parmitano | Ecco perché non siamo pronti per Marte

Luca Parmitano lancia un allerta cruciale: il cibo spaziale e le radiazioni minacciano la salute degli astronauti. Prima di mettere piede su Marte, dobbiamo affrontare sfide enormi per preservare ossa e muscoli. Questo è un richiamo alla nostra preparazione per il futuro: non basta solo tecnologia, ma anche un profondo rispetto e cura per il corpo umano. La conquista dello spazio dipende dalla nostra capacità di proteggerlo!

L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea elenca i progressi indispensabili prima di partire per il pianeta rosso. “L’anello più debole dei viaggi spaziali resta l’essere umano”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Cibo, radiazioni, danni a ossa e muscoli. Luca Parmitano: “Ecco perché non siamo pronti per Marte”

