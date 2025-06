Chivu Inter l’allenatore balza in testa ai preferiti per il post Inzaghi Bloccato il rinnovo con il Parma

Cristian Chivu, ex calciatore nerazzurro, è diventato il favorito per sostituire Simone Inzaghi. Con il rinnovo del tecnico del Parma bloccato, l'Inter sta cercando di dare una scossa al proprio ciclo. Questo potrebbe rappresentare un nuovo capitolo per i nerazzurri, in un contesto di rinnovamento che coinvolge anche altre grandi squadre italiane. Sarà interessante vedere se Chivu saprà portare freschezza e ambizione alla panchina interista!

Chivu Inter, il tecnico del Parma è il preferito per la panchina dell’Inter: ecco come stanno le cose secondo Tuttosport. Salvo sorprese finali, sarà addio tra l’ Inter e Simone Inzaghi nell’incontro di domani. Ne è certo Tuttosport, che prova a delineare i punti-cardine del rendez-vous con Marotta: l’Inter è convinta che il ciclo non sia finito, proporrà il rinnovo alle attuali condizioni economiche e un lieve ringiovanimento della rosa, senza rivoluzioni. Sul banco degli imputati finirà anche la preparazione atletica, nodo-chiave per la pessima finale di Champions. Inzaghi e l’ Inter sono pronti a vedersi per definire il futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, l’allenatore balza in testa ai preferiti per il post Inzaghi. Bloccato il rinnovo con il Parma

Leggi anche Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Su questo argomento da altre fonti

Tuttosport: «Inter, Chivu in pole se sarà addio con Inzaghi»

Da sportparma.com: Cristian Chivu sarebbe in pole position per la panchina dell’Inter, qualora Simone Inzaghi dovesse chiudere un ciclo di 4 anni. A riportare la notizia è Tuttosport che, nell’edizione odierna, fa il pu ...

Chivu accostato all’Inter, ma il Parma è sereno

Riporta parmatoday.it: Ci sarebbe anche il nome di Cristian Chivu tra quelli deputati a sostituire Simone Inzaghi, nel caso l'allenatore dell'Inter decidesse di andarsene. I nerazzurri aspettano di capire le mosse del tecni ...

Allenatore Inter, Inzaghi riflette sull'addio: da Fabregas a Vieira, tutti i nomi dei possibili successori

Da msn.com: Il club ha fatto la sua mossa, starà a Simone domani decidere se lasciare per accettare l’Al-Hilal o restare per cercare il riscatto ...