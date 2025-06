Chivu Inter in stand by il rinnovo con il Parma | può essere il sostituto di Inzaghi la situazione

Cristian Chivu, attuale allenatore del Parma, è in stand by per il rinnovo del contratto e potrebbe diventare il nuovo timoniere dell'Inter. Con Simone Inzaghi sempre più sotto pressione, la dirigenza nerazzurra potrebbe puntare su un volto noto per riportare entusiasmo e risultati. In un calcio in continua evoluzione, la scelta del prossimo allenatore sarà cruciale: la scommessa su Chivu potrebbe rappresentare una rinascita per il club milanese. Rimanete aggiornati!

Chivu Inter, le ultime sul futuro dell’allenatore del Parma che potrebbe sostituire Simone Inzaghi in nerazzurro. Tutti i dettagli. Alfredo Pedullà ha parlato su YouTube della situazione per la panchina dell’ Inter in caso di addio di Simone Inzaghi. CHIVU- INTER – «Siamo nella settimana che ci dovrebbe portare alla risoluzione del quiz panchine. Attesa per Gasperini alla Roma e Sarri alla Lazio, aspettiamo gli annunci del rinnovo di Chivu a Parma e se gli annunci non arrivano, allora è perché evidentemente Chivu può essere una soluzione per chi, vedi l’Inter, cerca un allenatore e per chi, vedi l’Inter, ha già comunque preso un numero di targa, quello di Fabregas, in attesa della risposta di Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, in stand by il rinnovo con il Parma: può essere il sostituto di Inzaghi, la situazione

Leggi anche Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chivu accostato all’Inter, ma il Parma è sereno

Da parmatoday.it: Ci sarebbe anche il nome di Cristian Chivu tra quelli deputati a sostituire Simone Inzaghi, nel caso l'allenatore dell'Inter decidesse di andarsene. I nerazzurri aspettano di capire le mosse del tecni ...

Inter: nuovo affare con il Parma, arriva con Chivu

spaziointer.it scrive: L'Inter potrebbe chiudere un nuovo affare con il Parma soprattutto se dovesse arrivare Chivu in panchina. I dettagli ...

Chivu Inter, l’allenatore balza in testa ai preferiti per il post Inzaghi. Bloccato il rinnovo con il Parma

Riporta informazione.it: Chivu Inter, il tecnico del Parma è il preferito per la panchina dell’Inter: ecco come stanno le cose secondo Tuttosport Salvo sorprese finali, sarà addio tra l’Inter e Simone Inzaghi nell’incontro di ...