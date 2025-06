Chivu in pole per la panchina dell’Inter! I motivi – TS

Cristian Chivu in pole position per la panchina dell'Inter: un possibile cambio al vertice che potrebbe segnare un nuovo capitolo per il club nerazzurro. Mentre Simone Inzaghi è sul filo del rasoio, Chivu si prepara a raccogliere un'eredità pesante. Questo momento riflette un trend crescente nel calcio, dove le società cercano giovani allenatori con una forte connessione con la squadra. Sarà Chivu il prossimo a scrivere la storia dell'Inter?

Cristian Chivu è il primo nome sulla lista dell' Inter nel caso di addio di Simone Inzaghi. L'allenatore piacentino cammina sul filo del rasoio dopo la finale di Champions League persa per 5-0 e domani incontrerà la dirigenza. Giuseppe Marotta ha confermato di voler ripartire da lui continuando l'attuale progetto con un rinnovo, ma prima va fatto un colloquio per capire le prospettive di un altro matrimonio.

