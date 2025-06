Chivu accostato all’Inter ma il Parma è sereno

La situazione all'Inter si fa incandescente, e il nome di Cristian Chivu emerge tra le opzioni per la panchina. Con il clima teso dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League, i nerazzurri si interrogano sul futuro. Ma attenzione: il Parma osserva con serenità, pronto a sfruttare ogni opportunità. In un calcio sempre più instabile, un cambio di allenatore potrebbe scatenare un domino di eventi inaspettati. Rimanete sintonizzati!

Ci sarebbe anche il nome di Cristian Chivu tra quelli deputati a sostituire Simone Inzaghi, nel caso l'allenatore dell'Inter decidesse di andarsene. I nerazzurri aspettano di capire le mosse del tecnico che, dopo il 5-0 rimediato nella finale di Champions League contro il Psg a Monaco di Baviera. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Chivu accostato all’Inter, ma il Parma è sereno

