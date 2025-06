Chiusura Cau a Bologna ecco i sindaci che dicono no e perché

A Bologna scoppia la polemica: cinque sindaci si oppongono al ridimensionamento del Cau di Casalecchio e del Pronto soccorso di Bazzano. Questi leader locali avvertono che il taglio ai servizi potrebbe compromettere la salute dei cittadini e minare un sistema socio-sanitario già fragile. In un'epoca in cui la salute pubblica è più che mai al centro del dibattito, questa battaglia rappresenta un campanello d'allarme per tutti noi.

Bologna, 2 giungo 2025 – Sbagliato ridimensionare ruoli e orari del Cau di Casalecchio e del Pronto soccorso di Bazzano. Cinque sindaci e cinque no al riordino territoriale socio sanitario annunciato da Regione e Azienda Usl di Bologna che prevede il ridimensionamento del Cau inaugurato meno di due anni fa alla Casa della comunità di Casalecchio, del quale è prevista la chiusura durante le ore notturne con un ritorno al servizio di guardia medica, e della revisione del modello di risposta all’urgenza del Pronto soccorso dell’ospedale di Bazzano con la sua trasformazione in punto di primo intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiusura Cau a Bologna, ecco i sindaci che dicono no e perché

