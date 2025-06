Chieti crolla pezzo controsoffitto sottopasso Tricalle Deputata Torto | Potevo morire

Un episodio inquietante a Chieti: un pezzo di controsoffitto del sottopasso Tricalle è crollato mentre la deputata Daniela Torto lo stava attraversando. "Potevo morire", ha affermato, evidenziando un problema di sicurezza che riguarda non solo la città, ma molte infrastrutture italiane. Questo incidente solleva interrogativi cruciali sulla manutenzione delle opere pubbliche e sulla garanzia della sicurezza dei cittadini in un paese sempre più attento ai rischi quotidiani.

(Adnkronos) – Questa mattina alcuni grossi pezzi di controsoffitto si sono staccati dalla volta della galleria che collega il quartiere Tricalle con l’ospedale di Chieti. In quel momento stava transitando, tra gli altri, Daniela Torto, deputata del Movimento 5 Stelle, che ha assistito in diretta al cedimento. "Solo pochi secondi prima che uscissi dalla galleria . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Chieti, crolla pezzo controsoffitto sottopasso Tricalle. Deputata Torto: “Potevo morire”

