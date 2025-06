Chiara Pompei l’ex tronista parla dopo il tentato suicidio | Il mio cervello è sano

Chiara Pompei, l'ex tronista di “Uomini e Donne”, rompe il silenzio dopo un tentato suicidio che ha scosso i fan. "Il mio cervello è sano", afferma con determinazione, portando alla ribalta il tema della salute mentale e di quanto sia cruciale parlarne apertamente. In un'epoca in cui la pressione sociale sembra crescere, la sua testimonianza è un invito a non sottovalutare il benessere interiore. Scopri come affrontare le fragilità comuni potrebbe fare la

Qualche giorno fa Chiara Pompei, nota per un’esperienza lampo come tronista a “Uomini e Donne”, ha tentato il suicidio accoltellandosi . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Chiara Pompei, l’ex tronista parla dopo il tentato suicidio: “Il mio cervello è sano”

Leggi anche Uomini e Donne, Chiara Pompei dalla clinica psichiatrica: “Mi sono accoltellata” - Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha recentemente condiviso con i suoi fan un momento di grande difficoltà, rivelando di essersi accoltellata e di trovarsi attualmente in una clinica psichiatrica.

Come sta Chiara Pompei dopo il ricovero: “Sto meglio, aspetto che la ferita guarisca. Non rifarò mai più quel gesto estremo”

