Chiara Pompei dalla clinica rassicura i fan e aggiunge | Dovevo dar ragione a Tina Cipollari

Chiara Pompei rompe il silenzio dalla clinica e rassicura i fan: "Dovevo dare ragione a Tina Cipollari". Dopo una crisi emotiva devastante che l'ha portata vicino al dramma, l'influencer dimostra la sua forza e resilienza, in un momento in cui la salute mentale è più discussa che mai. La sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale chiedere aiuto e parlare apertamente delle proprie fragilità. Segui il suo percorso di rinascita!

Chiara Pompei, influencer e volto noto al pubblico televisivo grazie a Uomini e Donne, ha vissuto una terribile vicenda personale negli ultimi giorni. La giovane avrebbe tentato il suicidio accoltellandosi durante una crisi emotiva, ma è stata salvata in extremis. Ora si trova ricoverata in una clinica psichiatrica e ha voluto rassicurare i fan: attraverso alcune storie Instagram, l’ex tronista ha spiegato di stare meglio e ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto. Chiara Pompei ricoverata in clinica psichiatrica dopo il tentato suicidio. Dopo il gesto estremo, Chiara Pimpei, famosa per aver avuto il trono più corto di sempre, è stata trasportata d’urgenza in ospedale e sottoposta a un intervento che le ha salvato la vita. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chiara Pompei dalla clinica rassicura i fan e aggiunge: “Dovevo dar ragione a Tina Cipollari”

Leggi anche Uomini e Donne, Chiara Pompei dalla clinica psichiatrica: “Mi sono accoltellata” - Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha recentemente condiviso con i suoi fan un momento di grande difficoltà, rivelando di essersi accoltellata e di trovarsi attualmente in una clinica psichiatrica.

