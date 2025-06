Chiara Pompei come sta dopo il tentato suicidio | Gesto estremo sono in psichiatria ma il mio cervello è sano

Chiara Pompei, l'ex tronista di Uomini e Donne, rompe il silenzio dopo il tentato suicidio con parole forti e chiare: "Il mio cervello è più sano del normale". Questa affermazione sorprendente invita a riflettere su un tema sempre più attuale: la salute mentale tra i giovani. In un'epoca in cui la pressione sociale è alle stelle, la sua storia ci ricorda l'importanza di chiedere aiuto e di parlarne senza stigmi.

"Ho fatto un gesto estremo ma i medici hanno valutato che il mio cervello è più sano del normale". Sono le primissime parole di Chiara Pompei, la 23enne ex tronista di Uomini e Donne che solo qualche giorno fa ha allarmato tutti ammettendo di avere tentando il suicidio. Lo ha fatto. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Chiara Pompei, come sta dopo il tentato suicidio: "Gesto estremo, sono in psichiatria ma il mio cervello è sano"

Leggi anche Uomini e Donne, Chiara Pompei dalla clinica psichiatrica: “Mi sono accoltellata” - Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha recentemente condiviso con i suoi fan un momento di grande difficoltà, rivelando di essersi accoltellata e di trovarsi attualmente in una clinica psichiatrica.

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne: Ho deciso di finirla, mi hanno salvata in tempo; L'ex tronista di Uomini e Donne: «Mi sono accoltellata, dicevano che mi prostituivo»; Chiara Pompei, l'ex tronista tenta il suicidio: Mi sono accoltellata, non ne posso più; Uomini e donne, Riccardo racconta il tentato suicidio di Chiara Pompei: si è accoltellata due volte l'addome. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Come sta Chiara Pompei dopo il ricovero: “Sto meglio, aspetto che la ferita guarisca. Non rifarò mai più quel gesto estremo”

Riporta fanpage.it: Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, sta meglio dopo il ricovero in psichiatria. La donna ha spiegato che sta aspettando che la ferita guarisca: “Mi trovo qui aspettando che la ferita passi, ...

Chiara Pompei, ecco gli esiti degli esami al cervello dopo il tentato suicidio

Secondo msn.com: L'ex tronista di Uomini e Donne Chiara Pompei ha aggiornato sulle sue condizioni di salute dopo che ha provato a togliersi la vita L'articolo Chiara Pompei, ecco gli esiti degli esami al cervello dopo ...

Chiara Pompei dalla clinica rassicura i fan e aggiunge: “Dovevo dar ragione a Tina Cipollari”

dilei.it scrive: Chiara parla dal reparto psichiatrico dopo aver rischiato la vita: si dice grata per l’affetto ricevuto e ammette di aver creduto nella persona sbagliata ...