Chiara Poggi e la relazione con un uomo adulto di Garlasco | le email con l’amica sugli intrallazzi e il secondo telefono

Il caso di Chiara Poggi torna a far parlare di sé, con nuovi sviluppi che gettano luce su una relazione misteriosa. Le email scambiate con un’amica rivelano intrighi e segreti, suggerendo una vita parallela a quella con Alberto Stasi. Un’inchiesta che riaccende l’attenzione su tematiche di amore, tradimento e giustizia, riflettendo un trend recente nel racconto di storie di cronaca nera. Cosa si nasconde dietro queste parole? Scoprilo con noi!

Agli atti delle indagini del caso Garlasco c’era uno scambio di email tra Chiara Poggi e un’amica da cui sembrava emergere una relazione parallela a quella con Alberto Stasi. Un dettaglio che emerge di nuovo nella rinnovata inchiesta sull’omicidio del 13 agosto 2007, come anticipano Le Iene in vista della puntata di martedì 3 giugno. Nel servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese si tratterà anche di questa presunta relazione che la vittima avrebbe avuto con un altro uomo, diverso dal suo fidanzato, unico condannato in via definitiva per l’omicidio. La relazione con «l’uomo adulto di Garlasco». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

