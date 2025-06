Chi sono i giocatori dell’Inter che non vedremo mai più in nerazzurro dopo la figuraccia in finale

Dopo la storica sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, l'Inter si trova a un crocevia cruciale. È il momento di riflessioni profonde e scelte coraggiose: alcuni giocatori potrebbero non indossare mai più la maglia nerazzurra. La necessità di rinnovamento è evidente, non solo per l'età degli atleti, ma anche per il desiderio di riportare il club ai vertici. Chi sarà il primo a lasciare questa squadra in cerca di una nuova identità?

All'Inter è tempo di riflessioni profonde. Quanto il baratro toccato in finale di Champions League perdendo 5-0 contro il PSG. Molteplici scelte tecniche da compiere, alcune delle quali non semplici. Di certo, con una visione di insieme per rifondare e rinforzare una rosa evidentemente logora e logorata non solo dall'anagrafe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

