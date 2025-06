Chi resta chi parte chi è in bilico | la nuova Juve secondo Comolli

La nuova Juventus si prepara a un'estate infuocata, tra conferme e sorprese. Con l'arrivo del dirigente Comolli, la rosa bianconera è sotto la lente d'ingrandimento: chi resterà a Torino e chi dovrà salutare? Questo rinnovamento potrebbe segnare un cambio di rotta cruciale per la squadra, in un campionato che promette di essere più competitivo che mai. Rimanete sintonizzati, il futuro della Juve sta per scriversi!

La valutazione della rosa è la prima tappa di una lunga e calda estate, e con l’arrivo del dirigente francese molto torna a essere in discussione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chi resta, chi parte, chi è in bilico: la nuova Juve secondo Comolli

