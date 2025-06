Chi parte la prima lista e come modificarla col mercato | la Juve verso il Mondiale per Club

La Juventus si prepara a vivere un mondiale per club che potrebbe segnare una svolta cruciale nella sua stagione. Con il mercato invernale alle porte, ogni scelta sui prestiti diventa strategica. Come influenzerà la performance della squadra negli States? In un periodo in cui le dinamiche societarie sono in continua evoluzione, la gestione dei talenti in prestito potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della Signora. Non perdere i prossimi sviluppi!

Dinamiche societarie a parte, tra due settimane si gioca negli States e prima della partenza, la Signora dovrà decidere il futuro di più prestiti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chi parte, la prima lista e come modificarla col mercato: la Juve verso il Mondiale per Club

