Chi finge di non vedere

Gli unici due giornali che hanno reputato non notiziabile la vicenda sono quelli che un giorno sì e l'altro anche denunciano la censura (inesistente) del governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi finge di non vedere

Se ne parla anche su altri siti

Fatti vedere su Disney+: trailer, trama, cast e data di uscita; Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato a Giugno 2025; Fatti Vedere, la commedia romantica con Matilde Gioli e Asia Argento domani è su Disney+; Sanità, semaforo rosso dal tavolo tecnico. Paolucci: Abruzzo a rischio commissariamento. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chi finge di non vedere

Segnala msn.com: Gli unici due giornali che hanno reputato non notiziabile la vicenda sono quelli che un giorno sì e l'altro anche denunciano la censura (inesistente) del governo ...

Finge di essere triste per vedere la reazione del suo bestiame, il risultato è commovente

repubblica.it scrive: Si è seduto a terra con la testa tra le gambe piegate, come se stesse male. Il video, sottotitolato: "Non pensavo che sarebbero stati così premurosi", ha rivelato il grande cuore degli animali ...

I gessetti di Sylos“Chi finge di non vedere è complice”

Riporta linkiesta.it: ora si ha sempre più l’impressione che lui e Berlusconi siano la stessa faccia su due medaglie diverse. “Chi finge di non vedere è complice”.