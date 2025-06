Chi erano Luca Monaldi e Luca Gombi i due coniugi uccisi in casa a Bologna

La tragica storia di Luca Monaldi e Luca Gombi, due coniugi uccisi nella loro casa a Bologna, riporta alla luce il tema della sicurezza domestica e della vulnerabilità sociale. Uniti civilmente nel 2023, avevano scelto di subaffittare per sostenersi economicamente in un contesto di crisi. Questo dramma ci invita a riflettere sulle difficoltà che molte coppie affrontano oggi: la ricerca di stabilità in un mondo sempre più incerto.

Luca Monaldi e Luca Gombi avevano 50 e 54 anni. I due si erano uniti civilmente nel 2023 e avevano deciso di concedere in subaffitto una stanza a Gennaro Maffia, 48 anni. I due coniugi erano disoccupati e avevano deciso di vendere casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

