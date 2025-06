Chi erano le vittime del duplice omicidio di Bologna | Luca Gombi e Luca Monaldi

Bologna è scossa da un tragico duplice omicidio: Luca Gombi e Luca Monaldi, una coppia unita civilmente, sono stati trovati privi di vita nel loro appartamento. Un dramma che riaccende i riflettori su un tema urgente: la violenza nelle relazioni. In un contesto in cui l'amore e la convivenza dovrebbero essere sinonimi di sicurezza, questa vicenda ci invita a riflettere su quanto ancora ci sia da fare per proteggere le coppie vulnerabili. Perché, dietro

Bologna, 2 giugno 2025 – Luca Gombi e Luca Monaldi erano una coppia, unita civilmente. Il primo, bolognese di 50 anni, il secondo aretino di 54. Sono le vittime del duplice omicidio scoperto oggi, 2 giugno, a Bologna ( foto ). I due sono stati trovati in un lago di sangue nel loro appartamento di piazza dell’Unità, in Bolognina ( video ). Chi era Luca Gombi. Luca Gombi era nato a Bologna. Ha sempre vissuto nell'appartamento dove è stato ucciso: quella infatti era la casa prima dei nonni, poi dei suoi genitori. E da qualche anni ci viveva insieme con il compagno Luca Monaldi. Per un periodo aveva lavorato come Oss, però dalle prime indagini, sembra che attualmente non avesse un impiego, avendo ereditato diverse proprietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi erano le vittime del duplice omicidio di Bologna: Luca Gombi e Luca Monaldi

Leggi anche Strage a Gaza, 33 vittime dei raid israeliani: più della metà erano bambini - Una strage a Gaza, con almeno 33 vittime, tra cui più della metà bambini, è stata causata dai raid israeliani.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il tribunale di Peja condanna l'imputato Jon Hoti a 24 anni e mezzo di carcere per il duplice omicidio di Klina; Bologna, due uomini uccisi a coltellate in casa: uno sgozzato, l'altro con un taglio all'addome; Roma, due scheletri trovati da due speleologi in una grotta: risalirebbero a 30 anni fa; La rissa nel privé del karaoke, un uomo in fin di vita: Preso a bastonate da un ragazzo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Duplice omicidio a Bologna, due uomini uccisi a coltellate in appartamento: si cerca coinquilino

Segnala msn.com: Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. Luca Gombi, cinquantenne bolognese, è stato colpito ...

Duplice omicidio a Bologna: due uomini trovati morti in un appartamento in piazza dell’Unità

giornaledipuglia.com scrive: BOLOGNA - Due uomini sono stati trovati senza vita questa mattina in un appartamento di piazza dell’Unità, nel quartiere Bolognina a Bologna. Le vittime, Luca Gombi, 50 anni, nato a Bologna, e Luca Mo ...

Duplice omicidio a Bologna: chi era la vittima originaria di Arezzo. Le indagini della polizia

Segnala corrierediarezzo.it: Duplice omicidio a Bologna: una delle vittime è Luca Monaldi, 54 anni, originario di Arezzo. E' stato ucciso nella casa di Bologna dove viveva con Luca Gombi, 50 anni, anch'egli accoltellato a morte a ...