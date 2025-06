Chi era Luca Monaldi l’aretino ucciso a Bologna

La tragica morte di Luca Monaldi, originario di Terontola e vittima di un duplice omicidio a Bologna, scuote la comunità locale e riporta alla luce il tema della sicurezza nelle città italiane. Un fatto che non è solo una notizia di cronaca, ma un campanello d’allarme in un periodo in cui la violenza sembra aumentare. Monaldi, amato e rispettato, lascia un vuoto incolmabile, invitando tutti a riflettere su un futuro più sicuro.

Terontola (Arezzo), 2 giugno 2025 – Un delitto efferato che ha colpito la piccola comunità di Terontola. Era originario del paese nell’Aretino Luca Monaldi, 54 anni, una delle due vittime del duplice omicidio avvenuto a Bologna, città dove si era trasferito da alcuni anni. Monaldi viveva con il compagno Luca Gombi, a cui era unito civilmente. Nel borgo toscano, noto snodo ferroviario al confine con l'Umbria, Monaldi era molto conosciuto: per anni aveva lavorato nel negozio di calzature di famiglia in viale Michelangelo e come ambulante nei mercati della Valdichiana e del Trasimeno. Dopo il diploma all'istituto agrario Angiolo Vegni aveva affiancato i genitori nell'attività fino alla chiusura, seguita alla scomparsa della madre e poi del padre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chi era Luca Monaldi, l’aretino ucciso a Bologna

Bologna, duplice omicidio in un appartamento: due 50enni trovati morti (si chiamavano Luca Monaldi e Luca Gombi). Si cerca un terzo inquilino - Un dramma sconvolgente ha colpito Bologna: due 50enni, Luca Monaldi e Luca Gombi, sono stati trovati morti in un apparente duplice omicidio.

