Chi è Victor Schwartz l' imprenditore anti dazi Usa

Victor Schwartz, l’imprenditore anti-dazi, è diventato una figura chiave nella lotta contro le politiche commerciali di Trump. Con la sua azienda vinicola VOS Selections, ha unito passione e determinazione per difendere non solo il suo business, ma anche il futuro del commercio americano. La sua storia evidenzia come piccoli imprenditori possano influenzare grandi cambiamenti. Quanto è importante il ruolo delle PMI nel plasmare il mercato globale?

E' diventato il volto della guerra contro i dazi di Trump, Victor Owen Schwartz, 66 anni, titolare di VOS Selections, un'azienda vinicola a conduzione familiare con sede a New York, nata 39 anni fa. "Mio nipote mi aveva detto che il suo professore di Legge stava intentando una causa legale contro i dazi, - racconta - e ho deciso di parlare con questo professore e dargli informazioni su quello che stava accadendo all'industria del vino. Così ho parlato con Ilya Somin che è uno degli avvocati che rappresentano i querelanti nella causa in cui sono coinvolto ed è un professore di Diritto Costituzionale alla George Mason University, interessato alla mia situazione, che mi ha chiesto di essere l'attore principale della causa".

