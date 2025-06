Chi è Malyuk il mastino di Kiev che ha distrutto i bombardieri di Putin Le talpe russe il ponte in Crimea e la Ragnatela

Scopri la straordinaria storia di Vasyl Malyuk, il "mastino di Kiev" che ha messo in ginocchio il potere russo. Con il suo nome che evoca forza e destrezza, ha distrutto i bombardieri di Putin, abbattuto le talpe russe e minato il ponte di Crimea. In un contesto di conflitto, Malyuk simboleggia l'innovazione e la resistenza ucraina, trasformando le sfide in opportunità. Un eroe moderno che merita di essere conosciuto

Roma, 2 giugno 2025 – A volte in un nome c’è tutto il suo destino. Di sicuro lo è nel caso di Vasyl Malyuk. Il suo cognome, infatti, in ucraino, può voler dire piccolino, ma è anche il nome di un fucile d’assalto, simile al russo kalasnikov, ma più evoluto e soprattutto rigorosamente inventato e prodotto dalle forze di Kiev nel 2005. ‘Bambino’ prodigio. Vasyl, più che un soldato, un vero e proprio mastino della sicurezza dell’Ucraina. Di certo, meglio averlo come amico e non come nemico, perché Vasyl Malyuk, capo del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (SBU) ad appena 40 anni, ha come specialità quella di fare pressione sul nemico fino a quando non lo ha in pugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi è Malyuk, il mastino di Kiev che ha distrutto i bombardieri di Putin. Le talpe russe, il ponte in Crimea e la Ragnatela

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi è Malyuk, il mastino di Kiev che ha distrutto i bombardieri di Putin. Le talpe russe, il ponte in Crimea e la Ragnatela

quotidiano.net scrive: Soldato prodigio, è al comando deo servizi segreti interni ucraini dell’Sbu dal 2023. A guidare le sue azioni l’idea che i peggiori nemici si trovano in casa ...

Malyuk, il regista della Ragnatela: chi è il capo dei servizi dietro l’attacco ai bombardieri russi

Lo riporta repubblica.it: Quarantadue anni, ha firmato innumerevoli operazioni in territorio nemico, smascherato spie e agenti di Mosca in Ucraina, sabotato le linee di rifornimento ...

Malyuk, il “Ragno” di Kiev: chi è il capo dei servizi segreti dietro l’attacco ai bombardieri russi

Secondo informazione.it: Per molti ucraini è una foto che farà la storia: il generale a capo dei servizi segreti, lo Sbu, mentre scruta in mimetica le mappe degli aeroporti militari russi. Uno scatto studiato e pronto per ess ...