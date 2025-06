Chi è Loïs Boisson la rivelazione del Roland Garros che sta facendo sognare la Francia

Loïs Boisson, la nuova stella del tennis francese, sta riscrivendo le regole del gioco al Roland Garros. Da numero 361 del mondo a protagonista assoluto, ha conquistato il cuore dei tifosi con una determinazione straordinaria. La sua impresa non è solo un sogno personale, ma rappresenta una nuova speranza per una generazione di atleti. Riuscirà a trasformare la wild card in un'opportunità d'oro? La Francia tifa per lui!

Il nome che circola per tutta la Francia tennistica è uno solo quest'oggi. Ma non è quello che tutti si aspettavano all'inizio del torneo. Non lo è perché Loïs Boisson ha compiuto qualcosa di eccezionale. Da numero 361 del mondo, con quella wild card che, come vedremo, era sfuggita l'anno scorso, ha ottenuto l'impresa più grande di questo torneo: battere, agli ottavi, la numero 3 del mondo, l'americana Jessica Pegula, per regalarsi un confronto con la russa Mirra Andreeva ai quarti di finale. Chissà se, domani, L'Equipe dedicherà una delle sue iconiche prime pagine a lei, nata il 16 maggio 2003 a Digione, e che fino a questo momento aveva vissuto come massimo in carriera la vittoria al WTA 125 di Saint-Malo, dove aveva sconfitto in finale la connazionale Chloé Paquet.

