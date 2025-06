Chi è Antonio Filosa il nuovo amministratore delegato di Stellantis

Antonio Filosa, il nuovo amministratore delegato di Stellantis, riporta un'aria di italianità in un settore sempre più globalizzato. Con una carriera costruita tra innovazione e sostenibilità, Filosa si fa portavoce di una transizione verso un futuro automobilistico più verde. La sua nomina segna un cambio di rotta cruciale: come influenzerà le strategie del gruppo nell'affrontare le sfide dell'elettrificazione? Un punto da tenere d'occhio per tutti gli appassionati del settore!

Cambio al vertice in casa Stellantis, e questa volta la guida torna nelle mani di un italiano. Antonio Filosa è stato nominato nuovo amministratore delegato del colosso automobilistico, prendendo il posto di Carlos Tavares, la cui uscita è stata improvvisa quanto burroscosa.

Antonio Filosa, nuovo AD di Stellantis, porta con sé non solo la passione, ma anche una visione ambiziosa per il futuro dell'auto.

Da sempre nel gruppo Agnelli-Elkann, dovrà risollevare le sorti del gruppo di cui fa parte l'Iveco di Brescia, che sta passando uno dei momenti peggiori della sua storia: nel 2025 è prevista la cessaz ...

Antonio Filosa - ha ufficializzato Stellantis - è il nuovo amministratore delegato. E' stato scelto all'unanimità dal cda dopo "un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni"

Viene da Napoli il successore del portoghese Tavares. Guida del gruppo a un nostro connazionale, 7 anni dopo Marchionne. A cui era molto vicino