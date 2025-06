Chi c' è dietro l' associazione Pro vita & famiglia che vanta un patrimonio milionario

Dietro l'associazione Pro Vita & Famiglia si cela un patrimonio milionario e un’agenda ben precisa: contrastare la cosiddetta “propaganda gender” nelle scuole. Il recente manifesto affisso a Bologna, con il provocatorio slogan “Mio figlio no”, è solo l'ultimo passo di una strategia che mobilita le famiglie contro i cambiamenti culturali in atto. In un'epoca in cui l'inclusione e la diversity sono al centro del dibattito, quanto può influire questa opposizione sulla società?

È circolato nelle scorse settimane, affisso in qualche via di Bologna, un manifesto con sfondo giallo con la scritta "Mio figlio no". Pubblicizzava un incontro dal titolo "Guida pratica per fermare la propaganda gender dentro (e fuori) le scuole" e chiamava a raccolta tutte le "famiglie".

