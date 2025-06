Chelsea Conferma la firma di Essugo per la Coppa del Mondo di Club

Il Chelsea ha ufficializzato la firma di Essugo, un talento promettente che strizza l'occhio alla Coppa del Mondo per Club. In un contesto calcistico sempre più globalizzato, il club londinese punta su giovani giocatori per rimanere competitivo. Questo acquisto non solo amplifica le ambizioni del Chelsea, ma riflette anche il trend crescente di investire in talenti emergenti. Curiosi di sapere come cambierà il roster per il grande evento?

Altre fonti ne stanno dando notizia

UFFICIALE - Il Chelsea conferma l'arrivo di Essugo: arriva dallo Sporting, 8 anni di contratto

Da napolimagazine.com: Il Chelsea ha confermato l'acquisto, già annunciato negli scorsi mesi, del centrocampista portoghese Dario Essugo, proveniente dallo Sporting. Il calciatore ventenne ha firmato un contratto con i Blue ...

Chelsea, ora c'è anche l'ufficialità: doppio colpo da 74 milioni

Scrive msn.com: "Lo Sporting SAD ha raggiunto un accordo con il Chelsea FC per il trasferimento definitivo dei giocatori Geovany Quenda e Dário Essugo, per un valore complessivo di € 74.408.816,32".