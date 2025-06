Châteaux en Rosé | a Francavilla Fontana il festival del rosato ospitato dai manieri

Scopri il fascino del "Châteaux en Rosé" a Francavilla Fontana, dove il vino rosato incontra la storia dei castelli pugliesi! Il 7 giugno 2025, il Castello degli Imperiali si trasformerà in un palcoscenico di sapori e tradizioni. Unisciti a noi per celebrare l’arte vinicola in un contesto da favola, mentre il rosato continua a conquistare i cuori e i palati di tutto il mondo. Non perdere l’occasione di vivere un'esper