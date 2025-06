Charlie Hebdo sta con Israele | Lo si vuole cancellare

Charlie Hebdo prende una posizione chiara e netta a favore di Israele, scatenando dibattiti accesi. In un contesto globale dove la libertà di espressione è sempre più minacciata, le parole di Gérard Biard risuonano come un campanello d'allarme per la democrazia. Ma l'interrogativo rimane: fino a dove si può spingere la libertà di opinione senza cadere nell'odio? Una riflessione necessaria in tempi così turbolenti.

"Cosa sta succedendo oggi a Gaza?”, si chiede Gérard Biard, caporedattore di Charlie Hebdo. “ L’attacco di Hamas del 7 ottobre è stato uno choc assoluto. Per la sua portata, per la sua crudeltà, per ciò che rivelava di un progetto dichiarato: non la fine dell’occupazione, ma la fine di Israele. Civili massacrati, bambini presi in ostaggio, famiglie distrutte. Quel giorno è stata assassinata l’idea stessa di coesistenza. La guerra che ne è seguita non è nata da una scelta politica chiara, né da una volontà di conquista. E’ apparsa come un riflesso di sopravvivenza, in un contesto in cui il nemico non si nasconde più: vuole la tua sparizione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Charlie Hebdo sta con Israele: “Lo si vuole cancellare”

Leggi anche Antani, da Bertolino alla redazione di Charlie Hebdo: tutti gli ospiti della terza edizione del festival sull'umorismo - Dal 16 al 18 maggio, il festival “Antani. Comicità e satira come se fosse” torna a Livorno, nell’ambito di “Blu Livorno.

Se ne parla anche su altri siti

Gérard Biard (Charlie Hébdo): Intorno a Gaza è in atto una guerra morale, in cui Israele ed ebrei sono colpevoli di esistere; Con Israele, la verità è negoziabile e le bugie un titolo di giornale; Gérard Biard (Charlie Hébdo): Intorno a Gaza è in atto una guerra morale, in cui Israele ed ebrei sono…; Drappi, odio e bugie che aiutano Hamas. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Charlie Hebdo sta con Israele: “Lo si vuole cancellare”

Riporta ilfoglio.it: "C'è un’altra guerra che infuria altrove: una guerra di parole, una guerra di immagini, una guerra morale. E in questa guerra non si tratta più veramente di difendere i palestinesi", scrive il capo re ...

Minacce a Report dopo il servizio su Gaza e Israele: "Meritate una punizione stile Charlie Hebdo"

rainews.it scrive: "Vi dovreste vergognare per l'ignobile servizio anti Israele della scorsa settimana. Pulizia etnica da parte dell'esercito israeliano a Gaza!? La meritereste Voi, stile redazione di Charlie Hebdo ...

Report, minacce per il servizio su Israele-Palestina/ “Meritate pulizia etnica stile redazione Charlie Hebdo”

Riporta ilsussidiario.net: Report, il giornalista Sigfrido Ranucci ha denunciato su Facebook le minacce ricevute dopo la messa in onda del servizio sul conflitto Israele-Palestina, per il quale la redazione ha ricevuto un ...