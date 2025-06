Charalampos Lykogiannis | il greco che ha conquistato Bologna e la Serie A

Charalampos Lykogiannis, il greco che ha fatto breccia nel cuore di Bologna e nella Serie A, è un simbolo di resilienza e talento. Con una carriera in continua ascesa, il suo piede raffinato lo distingue tra i migliori. La sua storia si inserisce in un trend crescente: sempre più talenti ellenici stanno brillando nel nostro campionato. Scoprire come un giocatore possa trasformare la sua esperienza in un legame con la città è affascinante!

Il greco più longevo della serie A, dal piede raffinato, capace di crescere stagione dopo stagione sfruttando al meglio ogni gettone in maglia rossoblù, Charalampos Lykogiannis è tra i giocatori ellenici ad aver trascorso più stagioni consecutive nel nostro campionato, prima con i colori del Cagliari e poi con quelli del Bologna dove è sbarcato nel 2022 a parametro zero. Un'intuizione di mercato che si è rivelata vincente e che ha visto un miglioramento costante da parte del terzino di scuola Olympiakos. Quest'anno in particolare Lyko ha trovato la sua consacrazione con otto assist in tutte le competizioni, quattro in campionato, due in Coppa Italia e uno in Champions League.

