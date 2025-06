Champions League 2025 26 | già 29 squadre qualificate sorteggi a fine agosto Napoli campione d’Italia in terza fascia

La Champions League 2025/26 si avvicina e il Napoli, campione d'Italia, è pronto a brillare in terza fascia. Con 29 squadre già qualificate, l'attesa cresce per i sorteggi di fine agosto, in un torneo che promette emozioni e sorprese. La nuova formula con girone unico a 36 squadre rivoluzionerà il panorama calcistico europeo: chi sarà il protagonista? Non perdere neanche un attimo, il sogno è già iniziato!

ROMA, 2 GIUGNO 2025 – Con la conclusione dei principali campionati europei, è ormai definito il quadro delle squadre qualificate alla Champions League 202526. Sono 29 i club già certi di partecipare alla prossima edizione, che prevede un girone unico a 36 squadre. Le ultime 7 formazioni saranno decise al termine delle qualificazioni estive. Il sorteggio della prima fase è previsto per il 28 agosto. Le partite del girone inizieranno il 16 settembre. Già definita la prima fascia, che include Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, PSG, Inter, Borussia Dortmund, Chelsea e Barcellona. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Champions League 2025/26: già 29 squadre qualificate, sorteggi a fine agosto. Napoli campione d’Italia in terza fascia

