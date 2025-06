Cessione dei crediti fiscali per l' abbattimento di barriere architettoniche | accolto il ricorso

Un’importante sentenza della Commissione Tributaria di Caserta sta scuotendo il panorama dell’edilizia e del diritto tributario. La cessione dei crediti fiscali per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ora più accessibile grazie al ricorso accolto, segna un passo avanti verso un’architettura inclusiva. Questo evento non solo sostiene chi lotta per una società senza ostacoli, ma riflette anche un trend crescente nella sensibilizzazione sulla disabilità. Scopri perché è tempo di abbattere le barriere!

Una sentenza della Commissione Tributaria di primo grado di Caserta sta facendo discutere nel mondo del diritto tributario e dell'edilizia. Il caso, che ha visto protagonista l'avvocato Flavio Brusciano, ha portato all'annullamento di un diniego dell'Agenzia delle Entrate relativo alla cessione.

