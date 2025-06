Cervi abbagliati dalle auto in strada? Dipende dai fari e dalla personalità degli animali

Uno studio sorprendente svela che i cervi reagiscono in modo diverso ai fari delle auto non solo in base al tipo di luce, ma anche alla loro personalità! I fari alogeni sembrano essere meno abbaglianti rispetto ai LED, rendendo le strade un posto più sicuro per questi animali. Questo mette in luce come la nostra tecnologia possa influenzare il comportamento della fauna selvatica, un tema sempre più attuale nel dibattito sulla coesistenza tra uomo e natura. Scopri di più su questa affascinante connessione!

Un nuovo studio svela che la reazione dei cervi ai fari della auto in strada dipende anche dal tipo di luce (alogeni meglio dei LED), ma anche dalla personalità dell'animale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

